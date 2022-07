Coraggio Italia: Brugnaro, 'rafforzato il partito dei territori' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Coraggio Italia ha depositato alle Presidenze di Camera dei Deputati e del Senato la comunicazione di costituzione delle due componenti. Un'azione che consentirà ai Parlamentari 'Coraggiosi' di continuare a lavorare, con piena agibilità, in autonomia e indipendenza. Questa presenza rafforza la fase di costruzione del partito dei territori, alla quale stanno dando adesione moltissime persone che vengono dal mondo dell'impresa della società civile e dell'associazionismo, oltre a tanti amministratori locali". Così Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia. "Ringrazio tutti quei Parlamentari che, scegliendo Coraggio Italia, stanno puntando su un partito responsabile e che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "ha depositato alle Presidenze di Camera dei Deputati e del Senato la comunicazione di costituzione delle due componenti. Un'azione che consentirà ai Parlamentari 'si' di continuare a lavorare, con piena agibilità, in autonomia e indipendenza. Questa presenza rafforza la fase di costruzione deldei, alla quale stanno dando adesione moltissime persone che vengono dal mondo dell'impresa della società civile e dell'associazionismo, oltre a tanti amministratori locali". Così Luigi, leader di. "Ringrazio tutti quei Parlamentari che, scegliendo, stanno puntando su unresponsabile e che si ...

Pubblicità

sandrogozi : Una ulteriore dimostrazione di coraggio su questo tema, diversamente da tutti i suo predecessori, e di grande amici… - CarloCalenda : A destra e a sinistra vi preparate a fare campi larghi composti da partiti che non condividono nulla e che non sare… - inabedofsilence : @menotrentanove @constantinesimo Anche incontrare Barça e PSG tra semi e finale aiuta, ma come non puoi nominare un… - TV7Benevento : Coraggio Italia: Brugnaro, 'rafforzato il partito dei territori' - - StesiSole : RT @Vito68122235: Questa e' l'Italia che ci piace che resiste e combatte con orgoglio e coraggio il vile ricatto !!!! Liberta'!!!!!!! https… -