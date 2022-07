(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 6 minuti(Sa) – “I lavoratori hanno bisogno di noi e ladeve essere al loro fianco ad ogni costo per scongiurare la procedura di licenziamento collettivo”. Arriva pronunciando queste parole, sorretto dai figli, con il volto stanco e affaticato poiché reduce da un periodo di cure sanitarie ma agguerrito come fa da una vita intera, il presidente del consiglioed esponente di Forza Italia per l’area Sele-Tanagro, Giovanni Iuorio, che nelle scorse ore ha presieduto il consiglio generale dell’Enteconvocato in seduta straordinaria per discutere ed evitare la chiusura dello stabilimento industriale di imbottigliamentodell’opificio “Sorgenti Monte ...

SalernoSport24 : ??? Successo di squadra per la ASD Carmax a Contursi Terme. ??? Leggete la notizia su SalernoSport24 ?? #Sport… -

anteprima24.it

... Colliano (SA), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Conca della Campania (CE), Consorzio Chierese per i servizi (TO),(SA), ...A Napoli saranno l'1 luglio alla Masseria Sardo e poi torneranno in Campania al'8 agosto. 'Joe è un cantante notevole, credibilissimo, interpreta davvero i brani e il nostro suono è ... Contursi Terme, chiude la fabbrica dell'acqua: protesta dei sindaci della Comunità Montana Ancora un vero capolavoro per Alberto Forlenza, il madonnaro di Contursi Terme che regala sempre splendide immagini con la sua arte. L'ultimo è la Maria SS Immacolata dipinta su asfalto ...Il governo aveva varato la misura per aiutare il settore colpito dalla pandemia ma non è prevista una nuova proroga. I cittadini che hanno ricevuto il voucher ma non l’hanno ancora usato sono in tempo ...