Controlli dei Nas nella provincia di Benevento: il bilancio (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nel corso dei primi sei mesi del 2022 i carabinieri del N.A.S. di Salerno, nell'ambito di attività svolte sia d'iniziativa che congiuntamente al Comando provinciale di Benevento, hanno compiuto 95 ispezioni in tutto il territorio della provincia, nei vari settori che riguardano la tutela della salute pubblica, tra i quali: sanità pubblica e privata, rispetto della normativa correlata all'emergenza pandemica, le professioni sanitarie, i farmaci e gli stupefacenti, la salubrità degli alimenti, l'antidoping, gli animali da reddito, il benessere animale, i cosmetici e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati adottati sequestri amministrativi per un valore di circa un milione di euro, elevando 38 sanzioni per un importo complessivo di oltre 19.000,00 euro, ...

