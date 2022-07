“Contro i borghi” i paesi, pamphlet collettaneo che denuncia lo sfruttamento dei centri italiani meta esclusiva di turismo (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Là, dove una volta c’era un ‘paese’, adesso c’è un ‘borgo’. Un passaggio lessicale che rispecchia la rottura del legame tra insediamenti urbani e territorio, generata da un modello di sviluppo frutto di scelte politiche e culturali imprevidenti. A spiegarlo arriva un pamphlet collettaneo “Contro i borghi” in uscita per Donzelli: il sottotitolo è esplicito “Il Belpaese che dimentica i paesi” ed è curato da tre docenti universitari Filippo Barbera, Domenico Cersosimo, Antonio De Rossi, che hanno raccolto una ventina di interventi. “Un paese di poeti, santi e navigatori, il nostro -ricordano- ma anche di bor­ghi. Da qualche anno, infatti, in coincidenza con la crisi del modello urbano, e soprattutto metropolitano, va di moda la ‘riscoperta dei borghi'”. Eppure questo trend ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Là, dove una volta c’era un ‘paese’, adesso c’è un ‘borgo’. Un passaggio lessicale che rispecchia la rottura del legame tra insediamenti urbani e territorio, generata da un modello di sviluppo frutto di scelte politiche e culturali imprevidenti. A spiegarlo arriva un” in uscita per Donzelli: il sottotitolo è esplicito “Il Belpaese che dimentica i” ed è curato da tre docenti universitari Filippo Barbera, Domenico Cersosimo, Antonio De Rossi, che hanno raccolto una ventina di interventi. “Un paese di poeti, santi e navigatori, il nostro -ricordano- ma anche di bor­ghi. Da qualche anno, infatti, in coincidenza con la crisi del modello urbano, e soprattutto metropolitano, va di moda la ‘riscoperta dei'”. Eppure questo trend ...

Pubblicità

borghi_claudio : Nella spazzatura di domani troverete in edicola (ma forse no, è probabile che il foglio non esista) questa esilaran… - borghi_claudio : Sbaglierò ma secondo me domani alle 9 l'accordo non l'hanno trovato. L'unica soluzione possibile è il governo che m… - borghi_claudio : @gspazianitesta Ci sono passato per altre questioni ?? Se ti siedi al tavolo per negoziare e trovi un compromesso po… - elirom01 : @borghi_claudio Tattica PD che dovrebbe esservi ben nota visto che la usano scientemente in momenti topici: far spr… - ForliniMaurizio : @borghi_claudio Ma com'è che in Inghilterra, proprio in questo momento, si stanno DIMETTENDO in blocco, evidentemen… -