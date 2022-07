Conte | Un piede è già fuori | non reggiamo il moccolo Governo | il M5S prepara l' uscita senza voto anticipato

(Di giovedì 7 luglio 2022) Uscire dal. Ma non oggi, non subito. L'obiettivo di Giuseppee del Movimento 5 Stelle è andare all'opposizione evitando però le elezioni politiche anticipate a settembre/ottobre (che sarebbe un massacro per i grillini). Per fare questo, come ha... Segui su affaritaliani.it

'La nostra comunità - diceal Fatto Quotidiano - sta con unfuori dal governo. Servono ragioni per restare, vogliamo risposte vere e risolutive entro luglio '. Così sul decreto Aiuti ...Roma. Giuseppeè nel suo studio, seduto sul divano in maniche di camicia, niente giacca e niente pochette, ... mette in guardia l'ex premier parlando con La Stampa , perché siamo già con un... Conte: «Non siamo pagliacci. La base del M5S ha già un piede fuori» Il timing è significativo. Giuseppe Conte ha lasciato da pochi minuti Palazzo Chigi dettagliando ai cronisti un ultimatum all'esecutivo ...Buongiorno. Il governo, per ora, va avanti. Ma è difficile, anche per i parlamentari, prevedere fino a quando. Ieri il premier Mario Draghi ha incontrato Giuseppe Conte: hanno parlato per un’ora e all ...