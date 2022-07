Conference League | vittorie per Shkëndija e Lechia Gda?sk | sconfitta per i sanmarinesi del Tre Penne

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 luglio 2022) Per diverse squadre in giro per l’Europa il cammino verso la prossima Uefaè già iniziato, attraverso la disputa dei primi turni preliminari. La giornata di spareggi si è aperta con la vittoria esterna per 2-3 degli estoni del Paide Linnameeskond, seguita poi dai successi degli sloveni del Mura e degli irlandesi dei Sligo Rovers, in entrambi i casi per 1-2. Da segnalare poi anche ledei macedoni dello, per 2-0 contro l’Ararat Yerevan, e dei polacchi delGdansk, per 4-1 contro l’Akademija Pandev. Infineper idel Tre, 0-2 contro i bosniaci del Tuzla City. Ecco il quadro completo con tutti i risultati della serata: Dinamo Tbilisi (GEO) vs Paide Linnameeskond (EST) 2-3 Floriana ...