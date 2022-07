Concerti di Yann Tiersen: le date in Italia dell’estate 2022 (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la data del 10 luglio a Milano sarà live anche a Roma, Martina Franca, Bologna e Torino: info e biglietti MILANO – Il tour parte da Milano il 10 luglio al Teatro degli Arcimboldi per proseguire l’11 a Roma in Cavea, Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, il 12 luglio tocca Martina Franca all’Atrio Ateneo Bruni, per il Piano Lab Festival, il 13 luglio Bologna al Parco Caserme Rosse per Sequoie Music Park e si conclude a Torino al Parco Certosa di Collegno per il Flower Festival. 11 5 18 2 5 18 è il titolo dell’ultimo album di Yann Tiersen pubblicato il 10 giugno su Mute. Questa nuova inaspettata uscita di Yann Tiersen a distanza di poco più di un anno da Kerber, è nata dalla sperimentazione in studio prima di un’esibizione al festival di sintetizzatori e modulari di Berlino, il Superbooth, campioni ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la data del 10 luglio a Milano sarà live anche a Roma, Martina Franca, Bologna e Torino: info e biglietti MILANO – Il tour parte da Milano il 10 luglio al Teatro degli Arcimboldi per proseguire l’11 a Roma in Cavea, Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, il 12 luglio tocca Martina Franca all’Atrio Ateneo Bruni, per il Piano Lab Festival, il 13 luglio Bologna al Parco Caserme Rosse per Sequoie Music Park e si conclude a Torino al Parco Certosa di Collegno per il Flower Festival. 11 5 18 2 5 18 è il titolo dell’ultimo album dipubblicato il 10 giugno su Mute. Questa nuova inaspettata uscita dia distanza di poco più di un anno da Kerber, è nata dalla sperimentazione in studio prima di un’esibizione al festival di sintetizzatori e modulari di Berlino, il Superbooth, campioni ...

