Come stanno i genitori del bambino di 6 anni morto in vacanza a Sharm el-Sheikh (Di giovedì 7 luglio 2022) Erano partiti dalla Sicilia lo scorso 26 giugno per trascorrere due settimane di vacanze in un resort sulle spiagge egiziane di Sharm el-Sheikh. Ma quel viaggio, qualche giorno dopo, si è trasformato in tragedia. Il piccolo Andrea Mirabile, un bimbo palermitano di soli 6 anni, è morto per quella che sembra esser stata un’intossicazione alimentare. Si era sentito male dopo un pasto, con nausea, vomito, dissenteria e spossatezza. Stessi sintomi denunciati anche dai suoi genitori: il padre – Antonio – è ancora ricoverato in gravi condizioni, mentre la madre Rosalia (incinta del secondo figlio) fortunatamente sta bene. Ma oltre alla tragica perdita per il figlio, la coppia sta affrontando anche lungaggini tecniche e burocratiche che – al momento – hanno bloccato il loro rientro in Italia. Andrea Mirabile, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Erano partiti dalla Sicilia lo scorso 26 giugno per trascorrere due settimane di vacanze in un resort sulle spiagge egiziane diel-. Ma quel viaggio, qualche giorno dopo, si è trasformato in tragedia. Il piccolo Andrea Mirabile, un bimbo palermitano di soli 6, èper quella che sembra esser stata un’intossicazione alimentare. Si era sentito male dopo un pasto, con nausea, vomito, dissenteria e spossatezza. Stessi sintomi denunciati anche dai suoi: il padre – Antonio – è ancora ricoverato in gravi condizioni, mentre la madre Rosalia (incinta del secondo figlio) fortunatamente sta bene. Ma oltre alla tragica perdita per il figlio, la coppia sta affrontando anche lungaggini tecniche e burocratiche che – al momento – hanno bloccato il loro rientro in Italia. Andrea Mirabile, ...

Pubblicità

DantiNicola : Sul voto di oggi al Parlamento Europeo sulla #Tassonomia una mia intervista a @RadioRadicale. Per fare chiarezza e… - rulajebreal : La teoria della “sostituzione etnica” è stata usata da suprematisti come giustificazione per compiere stragi…Allo s… - Ettore_Rosato : Conosco come molti appassionati delle #Dolomiti l’itinerario sconvolto dalla valanga sulla #Marmolada. Luogo magnif… - laRoyalBlood_ : @_yelle_ @Alina_twain @Lifefucksmedai1 @sargentned Ma dire che caffè e brioche è un pasto bilanciato, come molti st… - Fab96951606 : @mari_corcione E qua hai ragione ahahaha i miei compagni di tifo stanno macacando come non mai. Io dico no, degli d… -