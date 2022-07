Come in un film, una mamma muore a 37anni e lascia al figlio libri e lettere per 18 compleanni (Di giovedì 7 luglio 2022) Come in un film, una mamma muore a 37anni e lascia al figlio libri e regali per 18 compleanni. E la commovente storia di Laura, una vita stroncata troppo presto da un male incurabile, che dimostra una volta di più Come il cinema – e lo diceva Woody Allen già qualche anno fa – imita la vita. Come la verità di certe storie superi in commozione e verità la finzione di celluloide. E allora oggi La Repubblica rilancia in un servizio dedicato nelle pagine fiorentine, una storia che chissà, potremmo rivedere sul grande schermo a breve. Una vicenda straziante, senza il lieto fine, ma che ai titoli di coda omaggia l’amore di una madre a cui il destino ha rubato la possibilità di vedere crescere il proprio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022)in un, unaale regali per 18. E la commovente storia di Laura, una vita stroncata troppo presto da un male incurabile, che dimostra una volta di piùil cinema – e lo diceva Woody Allen già qualche anno fa – imita la vita.la verità di certe storie superi in commozione e verità la finzione di celluloide. E allora oggi La Repubblica rilancia in un servizio dedicato nelle pagine fiorentine, una storia che chissà, potremmo rivedere sul grande schermo a breve. Una vicenda straziante, senza il lieto fine, ma che ai titoli di coda omaggia l’amore di una madre a cui il destino ha rubato la possibilità di vedere crescere il proprio ...

