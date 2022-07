Come funziona Twitter Circle: la guida alla nuova funzione (Di giovedì 7 luglio 2022) La novità permette di inviare messaggi a un massimo di 150 utenti selezionati L'incertezza sul futuro dell'azienda non frena Twitter ma al contrario incrementa la volontà di testare nuove aggiunte per capire Come trasformare il social media. L'ormai prolungato silenzio circa gli sviluppi della trattativa per l'acquisizione della società da parte di Elon Musk non tange i team operativi, alle prese … Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 luglio 2022) La novità permette di inviare messaggi a un massimo di 150 utenti selezionati L'incertezza sul futuro dell'azienda non frenama al contrario incrementa la volontà di testare nuove aggiunte per capiretrasformare il social media. L'ormai prolungato silenzio circa gli sviluppi della trattativa per l'acquisizione della società da parte di Elon Musk non tange i team operativi, alle prese …

Pubblicità

espressonline : Come funziona il registro dei figli delle coppie arcobaleno in Italia - di @SimoneAlliva - riotta : Come funziona una certa 'cultura' italiana. Il docente universitario veterano I Repubblica scrive, per anni, fervor… - Corriere : Come funziona la propaganda russa in Italia - Ma_ri_mm : RT @robgar80: Sono sicuro che stiamo approfittando dei fiumi in secca per ripulire gli alvei di spazzatura e prepararli alle alluvioni che… - francilmrr : Ma quindi come funziona? Se shippiamo qualcuno con J, questo ufficializza con la sua ragazza mentre se shippiamo un… -