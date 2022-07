Come addestrare un gatto (Di giovedì 7 luglio 2022) I gatti, a differenza di quanto credono in molti, può essere addomesticato. Stiamo parlando di animali particolarmente intelligenti che non sono solamente indipendenti, ma adorano interagire con gli umani, sanno obbedire e riescono a imparare sin da piccoli. ? Il micio di casa può imparare a fare tantissime cose, basta armarsi di un po’ di pazienza e puntare sempre sul rinforzo positivo. A fare i bisogni nella lettiera Solitamente i cuccioli imitano il comportamento della loro mamma. Quando si adotta un felino adulto oppure si porta a casa un gattino per la prima volta sarà necessario mostrargli dove fare la cacca e la pipì. Se vuoi insegnare al gatto a fare i bisogni nella lettiera preparati a un’educazione che sarà basata sulla costanza. Per prima cosa porta regolarmente il tuo pelosetto nella lettiera, consentendogli di familiarizzarci. Bastano anche pochissimi ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022) I gatti, a differenza di quanto credono in molti, può essere addomesticato. Stiamo parlando di animali particolarmente intelligenti che non sono solamente indipendenti, ma adorano interagire con gli umani, sanno obbedire e riescono a imparare sin da piccoli. ? Il micio di casa può imparare a fare tantissime cose, basta armarsi di un po’ di pazienza e puntare sempre sul rinforzo positivo. A fare i bisogni nella lettiera Solitamente i cuccioli imitano il comportamento della loro mamma. Quando si adotta un felino adulto oppure si porta a casa un gattino per la prima volta sarà necessario mostrargli dove fare la cacca e la pipì. Se vuoi insegnare ala fare i bisogni nella lettiera preparati a un’educazione che sarà basata sulla costanza. Per prima cosa porta regolarmente il tuo pelosetto nella lettiera, consentendogli di familiarizzarci. Bastano anche pochissimi ...

Pubblicità

marisavillani : RT @EdiPrevis: @MaurizioZuccon Che gusto c’è addestrare un animale come un pagliaccio per fare ridere gli umani??? - EdiPrevis : @MaurizioZuccon Che gusto c’è addestrare un animale come un pagliaccio per fare ridere gli umani??? - SchiavoAndrea10 : RT @MistressMyaDom1: A molte persone probabilmente può risultare un pò esagerato pensare di addestrare il proprio… - DeviUsarmi : RT @MistressMyaDom1: A molte persone probabilmente può risultare un pò esagerato pensare di addestrare il proprio… - MistressMyaDom1 : A molte persone probabilmente può risultare un pò esagerato pensare di addestrare il propri… -