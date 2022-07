Colpisce ancora il messaggio PosteInfo per accesso anomalo e la truffa non cambia (Di giovedì 7 luglio 2022) Anche agli albori di questa caldissima estate 2022 Colpisce ancora il messaggio PosteInfo per accesso anomalo al proprio conto. Il nuovo SMS in arrivo su un numero notevole di telefoni degli italiani ha le sembianze esatte o assomiglia davvero molto a quanto presente nell’immagine di inizio articolo. Si tratta dunque dell’ennesimo tentativo di phishing ai danni degli italiani ma anche dell’istituto Poste italiane, anch’esso vittima del raggiro costruito a suo nome e suo malgrado. Campagne di phishing di questo tipo continuano ad esistere per il loro indubbio potenziale di irretire qualche malcapitato di turno. Sarebbe superficiale far passare queste operazioni truffaldine come innocue e facilmente identificabili in tal senso. Questo accade per i più ma non per tutti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Anche agli albori di questa caldissima estate 2022ilperal proprio conto. Il nuovo SMS in arrivo su un numero notevole di telefoni degli italiani ha le sembianze esatte o assomiglia davvero molto a quanto presente nell’immagine di inizio articolo. Si tratta dunque dell’ennesimo tentativo di phishing ai danni degli italiani ma anche dell’istituto Poste italiane, anch’esso vittima del raggiro costruito a suo nome e suo malgrado. Campagne di phishing di questo tipo continuano ad esistere per il loro indubbio potenziale di irretire qualche malcapitato di turno. Sarebbe superficiale far passare queste operazionildine come innocue e facilmente identificabili in tal senso. Questo accade per i più ma non per tutti ...

