Classifica Tour de France 2022, sesta tappa: Pogacar nuova maglia gialla. Cattaneo 13° a 1'12", Caruso 25° (Di giovedì 7 luglio 2022) La sesta tappa del Tour de France 2022 ha regalato grandissimo spettacolo. I 220 km da Binche a Longwy sono stati animati in maniera figorosa da uno scatenato Wout van Aert, che ha attaccato quando mancavano circa 120 km dal traguardo e si è portato dietro anche il danese Jakob Fuglsang. Il belga ha tentato un azzardo ampiamente pirotecnico con la maglia gialla indosso, poi quando mancavano una trentina di chilometri dal traguardo ha staccato il compagno di fuga e ha cercato di giungere trionfante in solitaria sul traguardo. L'alfiere della Jumbo-Visma è stato ripreso quando mancavano 11 km al traguardo e a quel punto sono stati gli annunciati big della Classifica generale ad animare la scenta. Tadej Pogacar ha piazzato una superba ...

