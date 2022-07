Clamoroso Nicolas Vaporidis, subito dopo la vittoria all'Isola dei Famosi lascia l'Italia (Di giovedì 7 luglio 2022) Nicolas Vaporidis saluta l'Italia. Il vincitore de l'Isola dei Famosi lascia il Bel Paese. Nicolas Vaporidis ha trionfato ne l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Conquistando l'(7% del televoto ha trionfato all'una e venti di notte, durante la diretta dallo studio. Il percorso in Hounduras non è stato sempre facile e Vaporidis non sempre è stato elogiato dai compagni. Ecco perché poco dopo la fine del programma ha deciso di lasciare l'Italia. In una storia Instagram Nicolas Vaporidis inserisce una bandiera del Regno Unito e la lingua che si sente parlare è ben lontana dall'Italiano. Il ritorno a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 luglio 2022)saluta l'. Il vincitore de l'deiil Bel Paese.ha trionfato ne l'ultima edizione de L'dei. Conquistando l'(7% del televoto ha trionfato all'una e venti di notte, durante la diretta dallo studio. Il percorso in Hounduras non è stato sempre facile enon sempre è stato elogiato dai compagni. Ecco perché pocola fine del programma ha deciso dire l'. In una storia Instagraminserisce una bandiera del Regno Unito e la lingua che si sente parlare è ben lontana dall'no. Il ritorno a ...

Pubblicità

EditorialistaGB : DE LAURENTIIS AUMENTA GLI STIPENDI SE NO E LA FINE,INSIGNE TORNA A NAPOLI CLAMOROSO,DE LAURENTIIS COMPRA GIOCATORI… - vezzi_rossella : Ma perché la regia ha staccato su Nicolas? Non avremo mai le immagini della sua reazione alla proclamazione! Errore… - Gaucho_RN : L'ho detto alla prima puntata che avrebbe vinto Nicolas Vaporidis... clamoroso sono competente in tutto - chrislep_ : Clamoroso uno tra Nicolas e Carmen sta per abbandonare l'#isola. Io sinceramente a vedere Luca in finale non ce lo… - potterhead_1000 : CLAMOROSO #isola uno tra Carmen e Nicolas fuori per terzo -