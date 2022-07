(Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nelinraggiunge risultati di vendita positivi e prosegue la sua offensiva commerciale. Le più recenti novità prodotto comprendono Nuovo SUVC5 Aircross, svelato a gennaio e già presso le concessionarie, che ha fatto registrare oltre 1.800 contratti. Si aggiunge NuovaC5 X, la nuova ammiraglia della Marca il cui lancio commerciale è avvenuto a maggio in, che ha già raggiunto quasi 400 contratti e che a fine giugno, nella versione Plug-In Hybrid, ha conquistato la prima posizione nel suo segmento in termini di immatricolato. L’ultima novità, svelata a fine giugno a livello internazionale, è rappresentata da NuovaC4 X e Nuovaè-C4 X Elettrica, ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Citroen, nel primo semestre quota mercato Italia al 4,6% - vivereitalia : Citroen, nel primo semestre quota mercato Italia al 4,6% - ParliamoDiNews : Citroen, nel primo semestre quota mercato Italia al 4,6% » LO_SPECIALE #Motori #auto #moto #motori #7luglio - Italpress : Citroen, nel primo semestre quota mercato Italia al 4,6% - autoclub_group : Citroën ë-C4 garantisce una guida elettrica ?? silenziosa e fluida con zero emissioni di CO2. Il motore elettrico, c… -

Italpress

Carlos Tavares non ha parlato di modelli elettrici, ma il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, che era presente ha detto di aver sentito cheprossimo futuro la ...Appena arrivato nelle concessionarie italiane, Nuovo SUVC5 Aircross contribuisce alla crescita disegmento C SUV eprimo semestre si conferma nella top 10 del suo segmento. ... Citroen, nel primo semestre quota mercato Italia al 4,6% Agenzia di stampa Italpress ROMA (ITALPRESS) - Nel primo semestre Citroen in Italia raggiunge risultati di vendita positivi e prosegue la sua offensiva commerciale. Le più recenti no ...Sui mezzi coinvolti sono state 4 in totale le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale con 2 ambulanze del 118 ...