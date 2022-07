Cinisi, dal 13 luglio 'Un libro in Comune' (Di giovedì 7 luglio 2022) Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Una rassegna letteraria a Cinisi (Palermo) "per offrire la possibilità di incontrare gli autori del momento, ma soprattutto per incentivare e promuovere la lettura". Da mercoledì prossimo, 13 luglio parte la prima edizione di "Un libro in Comune", la kermesse (inserita nel cartellone degli eventi dell'Estate 2022), organizzata dal Comune di Cinisi, dall'assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Mondadori Point (che curerà anche il bookshop), la direzione editoriale di Franco Cascio e la collaborazione della ProLoco 2.0. Ospiti alcune tra le più importanti case editrici italiane, Mondadori, Rizzoli, Solferino, ma anche i cosiddetti editori indipendenti, Newton, e/o, Lanieri. "Una scelta non casuale quella di abbracciare tutto il mondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Una rassegna letteraria a(Palermo) "per offrire la possibilità di incontrare gli autori del momento, ma soprattutto per incentivare e promuovere la lettura". Da mercoledì prossimo, 13parte la prima edizione di "Unin", la kermesse (inserita nel cartellone degli eventi dell'Estate 2022), organizzata daldi, dall'assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Mondadori Point (che curerà anche il bookshop), la direzione editoriale di Franco Cascio e la collaborazione della ProLoco 2.0. Ospiti alcune tra le più importanti case editrici italiane, Mondadori, Rizzoli, Solferino, ma anche i cosiddetti editori indipendenti, Newton, e/o, Lanieri. "Una scelta non casuale quella di abbracciare tutto il mondo ...

