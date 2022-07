Cina, gli incentivi al contrario. Tasse dimezzate per le auto con motori termici (Di giovedì 7 luglio 2022) Tra il mercato e l’ambiente, la Cina ha scelto il mercato. Mentre l’Unione Europea procede a tappe forzate verso l’elettrificazione senza preoccuparsi della dipendenza dei costruttori del vecchio continente da materie prime e risorse energetiche, Pechino ha adottato una strategia più prudente. Il Ministero delle Finanze ha deciso di dimezzare fino alla fine dell’anno le Tasse di acquisto delle auto con motori termici, indipendentemente dalla provenienza. L’incentivo è destinato alle auto di cilindrata non superiore ai 2.0 litri e che non costino più di 300.000 yuan, l’equivalente di 45.000 euro. I marchi premium, per lo più stranieri, non avranno benefici, mentre molti costruttori nazionali come Great Wall (con la Haval H6), ma anche Nissan (con la Sylphy) o Volkswagen (con la Lavida) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Tra il mercato e l’ambiente, laha scelto il mercato. Mentre l’Unione Europea procede a tappe forzate verso l’elettrificazione senza preoccuparsi della dipendenza dei costruttori del vecchio continente da materie prime e risorse energetiche, Pechino ha adottato una strategia più prudente. Il Ministero delle Finanze ha deciso di dimezzare fino alla fine dell’anno ledi acquisto dellecon, indipendentemente dalla provenienza. L’incentivo è destinato alledi cilindrata non superiore ai 2.0 litri e che non costino più di 300.000 yuan, l’equivalente di 45.000 euro. I marchi premium, per lo più stranieri, non avranno benefici, mentre molti costruttori nazionali come Great Wall (con la Haval H6), ma anche Nissan (con la Sylphy) o Volkswagen (con la Lavida) ...

