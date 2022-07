(Di giovedì 7 luglio 2022) Il 4 luglio alle 10.30 di mattina è avvenuto l’atto simbolico di consegnadi proposta di, da parteConvenzione costituentena, all’attuale governo in carica. Dopo un anno dalla sua formazione e di intensi lavori, si conclude così con un percorso storico che ha visto l’assemblea costituente (composta maggioritariamente da forze progressiste di sinistra) provare a cambiare il voltofonte primarialeggena, che fino ad oggi continua ad essere quella dell’8 agosto 1980, approvata durante la dittatura militare di Augusto Pinochet. Gabriel Boric, il giovane presidente emerso come figura di rottura dal passato dopo i tumulti che hanno sconvolto il paese, ha ricevuto il documento dalle ...

Cile, consegnata la bozza della nuova Costituzione: appuntamento al 4 settembre In Cile si è conclusa la stesura della nuova Costituzione. Lunedì, la bozza verrà consegnata al presidente Gabriel Boric.Colombia, Ecuador e Cile ci mostrano processi recenti relativamente simili. I governi della destra neoliberista sono stati affrontati da grandi rivolte popolari di lunga durata, che hanno aperto crepe ...