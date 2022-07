Ciclismo: Tour de France, Pogacar vince la 6/a tappa ed è la nuova maglia gialla (Di giovedì 7 luglio 2022) Longwy, 7 lug. - (Adnkronos) - Il vincitore degli ultimi due Tour de France Tadej Pocagar vince di forza la sesta tappa della Grande Boucle, la Binche-Longwy di 220 km e conquista la maglia gialla di leader. Wout Van Aert attacca già nelle prime fasi della corsa, affiancato da Quinn Simmons (Trek-Segafredo) e Jakob Fuglsang, costretti ad arrendersi a una quarantina di chilometri dall'arrivo al belga, a sua volta ripreso dal gruppo ai -11 dal traguardo. Da qui comincia un'altra storia, perché ci sono la Côte de Pulventeux (800 metri al 12,3% ) e la Côte des Religieuses (1600 metri al 5,8%.) con il 23enne sloveno della Uae Team Emirates che si invola in solitaria a 500 metri dall'arrivo e va a prendersi la maglia di leader. Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Longwy, 7 lug. - (Adnkronos) - Il vincitore degli ultimi duedeTadej Pocagardi forza la sestadella Grande Boucle, la Binche-Longwy di 220 km e conquista ladi leader. Wout Van Aert attacca già nelle prime fasi della corsa, affiancato da Quinn Simmons (Trek-Segafredo) e Jakob Fuglsang, costretti ad arrendersi a una quarantina di chilometri dall'arrivo al belga, a sua volta ripreso dal gruppo ai -11 dal traguardo. Da qui comincia un'altra storia, perché ci sono la Côte de Pulventeux (800 metri al 12,3% ) e la Côte des Religieuses (1600 metri al 5,8%.) con il 23enne sloveno della Uae Team Emirates che si invola in solitaria a 500 metri dall'arrivo e va a prendersi ladi leader.

