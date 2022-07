Ciclismo | Daniel Oss lascia il Tour de France dopo la caduta di ieri

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 luglio 2022)Oss è stato costretto ad abbandonare ildeuna scivolata avvenuta nell’impegnativa frazione di, contraddistinta da undici tratti in pavé e molti colpi di scena sin dai primi chilometri. Le iconiche pietresi hanno tradito il nostro connazionaleessersi scontrato con due spettatori durante il terzo settore. Il pubblico è quindi il protagonista in negativo del ritiro dell’azzurro che ha riportato una frattura di una vertebra cervicale che dovrà essere immobilizzata per alcune settimane. Il ritiro è stata una formalità per il ciclista della TotalEnergies che ha annunciato il ritiro sui propri profili social. Il 35enne nativo di Trento aveva svolto un ruolo di supporto per Peter Sagan durante le prime fasi della corsa transalpina che ...