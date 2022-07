Ciclismo | Aleksandr Vlasov | “La gara è stata stressante | ho forato due volte”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 luglio 2022)ha commentato alla stampa il proprio risultato nell’interessantissima tappa di ieri del Tour de France, frazione che ha visto undici tratti in pavé che come da pronostico hanno regalato emozioni e sorprese. 16mo posto per il 26enne russo al termine di una giornata che ha premiato Simon Clarke (Israel – Premier Tech), abile a primeggiare su Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) ed a Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Il ciclista della Bora–Hansgrohe ha rilasciato ai media ai microfoni della propria formazione: “La, ma è stato bello e mi sono divertito. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, siamo sempre stati davanti sul pavé senza prendermi rischi”., Fabio Jakobsen: “E’una giornata ...