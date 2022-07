Chiara Ferragni sconvolge l’alta moda parigina: il lato B è completamente nudo con i pantaloni di Mugler (Di giovedì 7 luglio 2022) Chiara Ferragni è sempre più provocante e condivide su Instagram numerosi scatti spinti. L’imprenditrice, tra cene in intimo e Senza veli, sta plasmando le barriere del nuovo look, sgretolando il muro dell’immaginazione. Ma a far discutere adesso è il completo di Thierry Mugler che ha indossato a Parigi per la settimana dell’alta moda: decisamente molto seducente, le lascia il lato B quasi del tutto scoperto. I pantaloni scelti dalla Ferragni, infatti, hanno solo due tasche nere appoggiate ai glutei. Nient’altro. Le sensuali fotografie, pubblicate sui social, hanno sollevato spesso polemiche e critiche perché ritenute non adatte a una madre. La rivoluzione “hot” di Chiara ha, però, divertito alcuni fan, i quali ironizzano sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022)è sempre più provocante e condivide su Instagram numerosi scatti spinti. L’imprenditrice, tra cene in intimo e Senza veli, sta plasmando le barriere del nuovo look, sgretolando il muro dell’immaginazione. Ma a far discutere adesso è il completo di Thierryche ha indossato a Parigi per la settimana del: decisamente molto seducente, le lascia ilB quasi del tutto scoperto. Iscelti dalla, infatti, hanno solo due tasche nere appoggiate ai glutei. Nient’altro. Le sensuali fotografie, pubblicate sui social, hanno sollevato spesso polemiche e critiche perché ritenute non adatte a una madre. La rivoluzione “hot” diha, però, divertito alcuni fan, i quali ironizzano sulla ...

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - zazoomblog : Fedez racconta come Chiara Ferragni ha reagito alla sua malattia - #Fedez #racconta #Chiara #Ferragni - DioBenedicaMe : RT @ida90ida: Chiara #Ferragni ogni volta che parte per un viaggio: 'Fede mi raccomando ora che non ci sono, mantieni la calma e non cedere… - Luca190499 : RT @ida90ida: Chiara #Ferragni ogni volta che parte per un viaggio: 'Fede mi raccomando ora che non ci sono, mantieni la calma e non cedere… -