Chi è Nhlanhla “Lux” Mohlauli | il Donald Trump del Sudafrica

(Di giovedì 7 luglio 2022)“Lux”è la mente dietro il movimento Operazione Dudula in. Ha 35 anni ed è molto noto nel Paese africano per i suoi discorsi infuriati contro i migranti, a cui accusa di “rubare” i posti di lavoro e contribuire ad aumentare l’indice di criminalità. Quella disembra una vera e propria crociata. L’Operazione Dudula, infatti, significa “eradicare” in lingua zulu, e ha come obiettivo principale togliere gli impieghi ai cittadini di Zimbabwe, Somalia e Mozambico che arrivano inalla ricerca di un futuro migliore. Era cominciata come un’iniziativa per “saccheggiare” i luoghi dove, secondo i leader di Dudula, si spacciava droga. Per uno di questi fatti Lux è stato processato. Considerato da molti l’eroe di borgata, Lux sta cercando di sfruttare la comparsa dei ...