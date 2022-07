Chi è Mattia Furlani, promessa dell’atletica italiana | E pensare che solo 2 mesi fa… (Di giovedì 7 luglio 2022) Mattia Furlani si è presentato al mondo dell’atletica con un risultato clamoroso: conosciamo meglio il talento azzurro dall’immenso potenziale. A Gerusalemme, Israele, si stanno tenendo gli Europei Under 18 di atletica e l’attenzione di tutto il mondo è stata rubata da uno dei nostri atleti: Mattia Furlani. Cresciuto nella Studentesca Rieti Milardi, il talento reatino era il fiore all’occhiello della nostra rappresentativa già prima dell’inizio della competizione, ma sebbene gli addetti ai lavori lo conoscessero già da tempo, il mondo intero l’ha scoperto solo il 5 luglio scorso, quando ha vinto l’oro nel salto in lungo con uno straordianrio record di 8.04 metri. Ciò che ha impressionato maggiormente la stampa di settore e gli appassionati di atletica non è stato tanto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 luglio 2022)si è presentato al mondocon un risultato clamoroso: conosciamo meglio il talento azzurro dall’immenso potenziale. A Gerusalemme, Israele, si stanno tenendo gli Europei Under 18 di atletica e l’attenzione di tutto il mondo è stata rubata da uno dei nostri atleti:. Cresciuto nella Studentesca Rieti Milardi, il talento reatino era il fiore all’occhiello della nostra rappresentativa già prima dell’inizio della competizione, ma sebbene gli addetti ai lavori lo conoscessero già da tempo, il mondo intero l’ha scopertoil 5 luglio scorso, quando ha vinto l’oro nel salto in lungo con uno straordianrio record di 8.04 metri. Ciò che ha impressionato maggiormente la stampa di settore e gli appassionati di atletica non è stato tanto ...

Pubblicità

Tony_Mattia : RT @EpicocoLM: 'Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date'. La gratuità è la grande credibilità del Vangelo e di chi lo segue. Ogni… - mikes_neri : Non sembra ma siamo calmi - onlycecia : @checcagata_ Io sostengo sempre il piccolo mattia Christian non so mando chi sia - IlConteDusan : Non parlo con chi ha preso gol da Mattia de Sciglio e Dejan Kulusevski nella stessa partita - sonoes4ust4 : RT @hishaylee: che poi a chi non piace mattia zumbissimo zenzola,dai -