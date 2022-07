Chi è Ing Marie, la psichiatra accoltellata a morte (Di giovedì 7 luglio 2022) Il suo lavoro era aiutare gli altri e ha trovato la morte senza un perché mentre assisteva a un evento politico. Ing Marie Wieselgren, 64 anni, la donna uccisa ieri in Svezia nella città di Visby era coordinatrice nazionale per i... Leggi su today (Di giovedì 7 luglio 2022) Il suo lavoro era aiutare gli altri e ha trovato lasenza un perché mentre assisteva a un evento politico. IngWieselgren, 64 anni, la donna uccisa ieri in Svezia nella città di Visby era coordinatrice nazionale per i...

Pubblicità

ing_cecchi : @GiovaQuez Ma chi è questo brutto figuro.. ma solo in italia parla la qualunque..?? - ing_xxxxxx : @PieroSansonetti Mica li hanno messi ai lavori forzati (magari!!!) o smontati per donare i loro organi a chi sta ma… - antek1907 : @ing_xxxxxx @borghi_claudio Se sapevo prima che hai seri problemi nel capire cosa leggi lasciavo perdere. Chi cazzo asserisce cosa ??? - Alessia_ing : RT @Bea91244242: Non caro Presidente Draghi, mia sorella tridosata ha il covid con febbrone e CARICA VIRALE ALTISSIMA, COI 103.CAPITO DRAGH… - marylu_1973_ : @Alessia_ing @stopcensura2020 Cio non vuol vuol dire non vedere le cose come sono realmente. Hanno sbagliato tutti, chi più chi meno... -