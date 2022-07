Chelsea, ecco Sterling: annuncio imminente (Di giovedì 7 luglio 2022) Raheem Sterling passa dal Manchester City al Chelsea. La notizia è riportata da diversi media inglesi questa mattina. Il giocatore ha raggiunto l’accordo con il club di Stamford Bridge e l’annuncio ufficiale secondo più fonti sarebbe imminente. E’ in arrivo, quindi, uno dei primi obiettivi nella lista del tecnico dei Blues, Thomas Tuchel. Il Chelsea pagherà il nazionale inglese 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro). Si tratta del terzo club della carriera per l’esterno che ha già indossato la maglia del Liverpool dal 2012 al 2015. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Raheempassa dal Manchester City al. La notizia è riportata da diversi media inglesi questa mattina. Il giocatore ha raggiunto l’accordo con il club di Stamford Bridge e l’ufficiale secondo più fonti sarebbe. E’ in arrivo, quindi, uno dei primi obiettivi nella lista del tecnico dei Blues, Thomas Tuchel. Ilpagherà il nazionale inglese 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro). Si tratta del terzo club della carriera per l’esterno che ha già indossato la maglia del Liverpool dal 2012 al 2015. SportFace.

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - infoitsport : Chelsea su Matheus Nunes, ecco l’offerta. Il Milan resta vigile – ESCLUSIVA EC - EuropaCalcio : #ESCLUSIVA #EUROPACALCIO! #Chelsea su Matheus #Nunes, ecco l’offerta. Il #Milan resta vigile. Come anticipato qualc… - fra__nce__sco : Ecco perché anche l'anno prossimo dovrà cedere un altro big. Ecco perché non potrebbe ricomprare #Lukaku, a meno di… - marang1998 : @romeoagresti @GoalItalia Ecco il Bayern si attaccasse a sto cazzo che mi sta simpatico il Chelsea -