Che fine ha fatto Valerio Scanu? Dopo l’Eurovision ha cambiato mestiere: cosa fa oggi (Di giovedì 7 luglio 2022) Che fine ha fatto Valerio Scanu? Secondo classificato della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, oggi ha deciso di cambiare del tutto mestiere Valerio Scanu è stato uno degli allievi più amati di Amici di Maria De Filippi. Nel 2009 ha conquistato tutti con il suo talento e la sua ironia, ritrovandosi circondato dall’affetto di tantissime persone. Dopo pochi mesi si ritrova a trionfare a soli diciannove anni al Festival di Sanremo, dove ha vissuto un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Valerio Scanu (instagram)Valerio nel corso degli anni ha provato a continuare questo percorso, ma si è ritrovato molto spesso ad inciampare, per questo ha sempre cercato anche di adottare anche ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022) Cheha? Secondo classificato della nona edizione di Amici di Maria De Filippi,ha deciso di cambiare del tuttoè stato uno degli allievi più amati di Amici di Maria De Filippi. Nel 2009 ha conquistato tutti con il suo talento e la sua ironia, ritrovandosi circondato dall’affetto di tantissime persone.pochi mesi si ritrova a trionfare a soli diciannove anni al Festival di Sanremo, dove ha vissuto un vero e proprio sogno ad occhi aperti.(instagram)nel corso degli anni ha provato a continuare questo percorso, ma si è ritrovato molto spesso ad inciampare, per questo ha sempre cercato anche di adottare anche ...

Pubblicità

davidallegranti : Gualtieri potrebbe essere, alla fine, una Raggi che non si può criticare perché è del Pd - dellorco85 : Comunque si parla tanto di populismo, ma alla fine della fiera è #Conte che ha portato nel dibattito pubblico temi… - gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - crissxbusch : onestamente vivendo x quella settimana di vacanza totale che mi aspetta a fine sessione mamma mia come la sto brama… - Frankie13968973 : RT @LidaSezOlbia: Continuiamo a lottare per i #gattini ricoverati in terapia, una triste realtà che ci sta consumando lentamente. #Steriliz… -