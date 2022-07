Cfi | rafforzata la presenza delle donne nel nuovo cda

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'assemblea dei soci Cfi-Cooperazione finanza impresa ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021 ed eletto i nuovi organi sociali. Un bilancio che conferma la crescita della società, registrata nell'ultimo triennio e testimonia la positività del modello di intervento rappresentato dalla Legge Marcora, di cui Cfi costituisce, dal 2019, l'unico strumento di attuazione. L'esercizio 2021 ha fatto registrare ben 30 nuovi interventi di finanziamento alle imprese cooperative di lavoro e sociali per un importo complessivo di oltre 14 milioni di euro (+6,7% rispetto al 2020), portando il livello degli impieghi complessivi in essere al valore di ben 77,4 milioni di euro. Grazie anche ai nuovi strumenti finanziari messi a punto dal Mise nel 2020 e 2021 e affidati alla gestione di Cfi, la società rappresenta sempre di più uno strumento fondamentale per la ...

