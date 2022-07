Cerchi un impiego? Quale stipendio ritieni consono? Compila il questionario su giovani e lavoro (Di giovedì 7 luglio 2022) La stampa nazionale riporta una situazione a dir poco disastrosa circa il rapporto dei giovani italiani con le loro prospettive lavorative: non solo si legge di statistiche preoccupanti circa impieghi e occupazioni degli under 30, ma le esperienze di salari ridicoli e contratti spazzatura di tanti ragazzi e ragazze iniziano a passare dalle bacheche social ai quotidiani. La politica si divide sulle recenti proposte riguardanti tassazione e salario minimo, e il panorama tracciato da tutti i fattori in gioco causa confusione e smarrimento presso i giovani. Abbiamo quindi pensato di proporre un breve questionario anonimo su questi temi, volendo fare il punto della situazione nella nostra provincia per proporre dell’informazione curata e mirata su un campione locale ampio ed omogeneo. Qui sotto il link, pronto per la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) La stampa nazionale riporta una situazione a dir poco disastrosa circa il rapporto deiitaliani con le loro prospettive lavorative: non solo si legge di statistiche preoccupanti circa impieghi e occupazioni degli under 30, ma le esperienze di salari ridicoli e contratti spazzatura di tanti ragazzi e ragazze iniziano a passare dalle bacheche social ai quotidiani. La politica si divide sulle recenti proposte riguardanti tassazione e salario minimo, e il panorama tracciato da tutti i fattori in gioco causa confusione e smarrimento presso i. Abbiamo quindi pensato di proporre un breveanonimo su questi temi, volendo fare il punto della situazione nella nostra provincia per proporre dell’informazione curata e mirata su un campione locale ampio ed omogeneo. Qui sotto il link, pronto per la ...

PubblicitĂ

AgriculturaIT : Cerchi #lavoro in agricoltura? A Siena open day martedì 26 luglio per trovare un impiego - scetticoh : @FilippoArosio @vogliazebra Possibilità ? Se cerchi un impiego da PR interinale. - McVin63 : @il_pucciarelli Se cerchi personale basta rivolgersi al centro per l’impiego. Se vuoi sfruttare c’è l’ombrello del RDC. Semplice. - ilnazionaleit : Cerchi lavoro? A San Mauro aperto un nuovo sportello del Centro per l'impiego - torinoggi : Cerchi lavoro? A San Mauro aperto un nuovo sportello del Centro per l'impiego -