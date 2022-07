CdS – Calciomercato Atalanta | Marino | “Ederson | grande investimento”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 14:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didel Corriere: BERGAMO – “Aspettative per la nuova stagione? Mi attendo quanto sta succedendo: tanta passione ed entusiasmo, a dirlo sono i numeri della campagna abbonamenti. Siamo curiosi di vedere l’sul campo, io per primo”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’, Umberto, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro per la stagione 2022/23: “? Sono contentissimo per il suo arrivo, l’ha fatto un. La famiglia Percassi ci crede tanto, bravissima l’. Da gennaio in poi ha fatto un ottimo campionato”.: ...