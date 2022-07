Casse di pesce e sesso in cambio di voti e posti di lavoro. Arrestato in Puglia l’ex senatore Ruggeri e altre dieci persone (Di giovedì 7 luglio 2022) Casse di pesce e chili di aragoste oppure sesso e denaro. Sembra ricco il menù corruttivo scoperto dalla procura di Lecce e per il quale sono finiti ai domiciliari cinque persone, tra cui l’ex senatore e ex assessore regionale Salvatore Ruggeri. Oltre a loro sono finiti nei guai anche altri sette indagati. A quest’ultimi inflitte misure cautelari che vanno dall’obbligo di dimora, al divieto di esercitare attività imprenditoriale. Agli undici arrestati, a vario titolo, contestata la corruzione per esercizio della funzione, la falsità ideologica, la corruzione elettorale e il traffico di influenze illecite. Casse di pesce e sesso, undici arresti in Puglia Stando a quanto si apprende, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022)die chili di aragoste oppuree denaro. Sembra ricco il menù corruttivo scoperto dalla procura di Lecce e per il quale sono finiti ai domiciliari cinque, tra cuie ex asre regionale Salvatore. Oltre a loro sono finiti nei guai anche altri sette indagati. A quest’ultimi inflitte misure cautelari che vanno dall’obbligo di dimora, al divieto di esercitare attività imprenditoriale. Agli undici arrestati, a vario titolo, contestata la corruzione per esercizio della funzione, la falsità ideologica, la corruzione elettorale e il traffico di influenze illecite.di, undici arresti inStando a quanto si apprende, ...

lavocemanduria : Non ti fermare al titolo, leggi per intero la notizia e condividila - santaseraf : @lusurpateur_ cosa cazzo mi hai ricordato i fagiolini e le casse di pesce grande così (allarga le mani, ndr) quando… - sugoiraamen : Dove vivo a tokyo sei in mezzo al mercato con le casse di 30 negozi che urlano 'benvenuti' e odore di fritto e pesc… -