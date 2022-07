Casertana, dal Benevento arriva il terzino sinistro Francesco Sena (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Casertana FC comunica di aver ingaggiato a titolo temporaneo dal Benevento Calcio il calciatore Francesco Pio Sena. terzino sinistro classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile sannita con i cui colori ha compiuto l’intera trafila mettendosi in evidenza come uno dei prospetti più interessanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– LaFC comunica di aver ingaggiato a titolo temporaneo dalCalcio il calciatorePioclasse 2004, è cresciuto nel settore giovanile sannita con i cui colori ha compiuto l’intera trafila mettendosi in evidenza come uno dei prospetti più interessanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

ottopagine : Casertana, dal Benevento arriva Francesco Sena #Caserta - NunzioMarrazzo : Casertana. I rossoblù pescano dal Benevento, arriva Sena ???????? #Benevento, #Calcio, #Casertana, #DegliEsposti,… - casertafocus : CASERTANA – Puntello per la fascia sinistra, dal Benevento arriva Francesco Pio Sena - SportdelSud : ???? Colpo in attacco per la #Casertana di mister Parlato: dal Lamezia Terme arriva l'attaccante Mauro #Bollino. -