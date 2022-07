Casellati “Crollo Marmolada ferita per l'Ialia intera” (Di giovedì 7 luglio 2022) CANAZEI (ITALPRESS) – L'incidente sulla Marmolada è una ferita per l'Italia intera. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si è recata a Canazei. “Sono qui – ha affermato – per testioniare la mia vicinanza a tutte le famiglie delle vittime, la mia preoccupazioe per i feriti e i dispersi, la mia gratitutdine per tutti i soccorritori che hanno lavorato in grande sinergia con tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, i rappresentanti del Governo, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino”. “Questa è una ferita dell'Italia intera – ha aggiunto la presidente – Questa tragedia interroga le nostre coscenze, noi dobbiamo riflettere perchè abbiamo un'Italia bellissima, ma fragile. Abbiamo dati sconvolgenti: il 94% dei comuni sono a rischio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) CANAZEI (ITALPRESS) – L'incidente sullaè unaper l'Italia. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, che oggi si è recata a Canazei. “Sono qui – ha affermato – per testioniare la mia vicinanza a tutte le famiglie delle vittime, la mia preoccupazioe per i feriti e i dispersi, la mia gratitutdine per tutti i soccorritori che hanno lavorato in grande sinergia con tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, i rappresentanti del Governo, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino”. “Questa è unadell'Italia– ha aggiunto la presidente – Questa tragedia interroga le nostre coscenze, noi dobbiamo riflettere perchè abbiamo un'Italia bellissima, ma fragile. Abbiamo dati sconvolgenti: il 94% dei comuni sono a rischio ...

