Carmelina Iannoni è la copia di Carmen Di Pietro | ecco com' è diventata oggi

(Di giovedì 7 luglio 2022) Con la partecipazione diDia L'Isola dei Famosi si è potuto conoscere più a fondo anche molti aspetti della sua vita privata. Se Alessandro è stato con lei per diverso tempo, della secondogenitanon si sa quasi nulla.Diè stata una delle protagoniste di questa edizione de L'Isola dei Famosi, con la sua ironia e quell'aria un po' svampita ha conquistato il pubblico. Ma attraverso il reality,ha anche mostrato un altro lato di sé che non aveva mai mostrato prima, quello di madre.Diha intrapreso la carriera di modella che le ha permesso di girare tutta Europa, ma in molti hanno creduto che la sua bellezza dovesse anche apparire sul piccolo e grande schermo. Edche ...

Pubblicità

Se dovessero propormi di fare un reality conci andrei, perché sono sicura che non è ... In questa edizione però ad accompagnarla c'era il figlio Alessandro. La sua presenza è stata ...Il successo di Alessandroa L'Isola dei Famosi ha spinto Carmen Di Pietro a "voler piazzare" pure l'altra sua figlia in qualche programma, una volta maggiorenne. La stessaavrebbe chiesto alla madre di partecipare insieme a L'Isola dei Famosi quando compirà 18 anni. Intervistata da SuperGuidaTv , Carmen Di Pietro è tornata sull'argomento. Insomma, tali ...Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com La stessa Carmelina Iannoni avrebbe chiesto alla madre di partecipare insieme a L’Isola dei Famosi quando compirà 18 anni.Nel corso di un'intervista l'ex ...La stessa Carmelina Iannoni avrebbe chiesto alla madre di partecipare insieme a L’Isola dei Famosi quando compirà 18 anni. Il successo di Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi ha spinto Carmen Di Pi ...