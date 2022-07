“Carlo Conti l’ha scartata”. Colpo di scena alla Rai, niente da fare per la storica vip della tv (Di giovedì 7 luglio 2022) Brutta notizia per Patrizia Pellegrino. L’attrice, showgirl e cantante di Torre Annunziata è stata una delle concorrente del Grande Fratello Vip 6. Durante il reality aveva legato in modo particolare con Miriana Trevisan. Di lei diceva: “La vedo in difficoltà perché ha troppi nemici nella Casa e non me ne capacito… Quella donna è una delizia, una persona vera e pulita”. Tra le due era nato un bel legame: “Abbiamo un rapporto molto profondo. Entrambe abbiamo avuto un anno infelice. A lei hanno tolto l’utero per un problema, mentre a me hanno tolto un rene sette mesi fa per un tumore”. Giusto nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, Patrizia Pellegrino ha voluto rispondere alle domande dei fan su Instagram. A chi, ad esempio, le chiede come faccia ad essere sempre sorridente, lei ha risposto: “Sorrido a te, a voi, alla vita”. Anche se l’ultima notizia non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Brutta notizia per Patrizia Pellegrino. L’attrice, showgirl e cantante di Torre Annunziata è stata una delle concorrente del Grande Fratello Vip 6. Durante il reality aveva legato in modo particolare con Miriana Trevisan. Di lei diceva: “La vedo in difficoltà perché ha troppi nemici nella Casa e non me ne capacito… Quella donna è una delizia, una persona vera e pulita”. Tra le due era nato un bel legame: “Abbiamo un rapporto molto profondo. Entrambe abbiamo avuto un anno infelice. A lei hanno tolto l’utero per un problema, mentre a me hanno tolto un rene sette mesi fa per un tumore”. Giusto nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, Patrizia Pellegrino ha voluto rispondere alle domande dei fan su Instagram. A chi, ad esempio, le chiede come faccia ad essere sempre sorridente, lei ha risposto: “Sorrido a te, a voi,vita”. Anche se l’ultima notizia non ...

