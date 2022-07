Caporaso | “Telese Terme orgogliosa di Martina e della scuola Arte in Movimento”

Pubblicità

ilvaglio1 : Telese Terme, Caporaso: La città sta subendo tante trasformazioni, in meglio #nicoladisanto #giovannicaporaso… -

LabTV

...accade di solito' ha ripetuto anche ieri sera nel parco delle antiche terme Jacobelli di... In prima linea l'amministrazione comunale con maggioranza, guidata dal sindaco Giovannie ...Così Giovanni, sindaco diTerme. La manifestazione, dal titolo 'Nessun passo indietro' si svolgerà domani 30 giugno nel parco delle Terme Jacobelli di, dalle ore 19. Prevista ... Caporaso: “Telese sta subendo tante trasformazioni, c'è voglia di riprendere la normalità dopo due anni di stop" - Lab TV Lab TV “Naturalmente domani ci sarò anche io e ci sarà la comunità telesina all’iniziativa promossa dal Comune di Telese Terme e da Anci Giovani insieme alle associazioni Fish e Libera, per dare un segnale ...“Il capo dell’opposizione Nicola Di Santo riesce sempre a strapparmi un sorriso anche nelle giornate più calde e impegnative, grazie a una sua innata ilarità, come nel caso delle sue recenti dichiaraz ...