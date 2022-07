Caos concerto Maneskin a Roma, i medici chiedono il rinvio: arriva la decisione finale (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo si ritrova ancora a fare i conti con il Covid-19, il quale è mutato in un’altra variante altamente contagiosa. L’Italia è una delle nazioni più colpite, motivo per cui i medici chiedono di evitare quegli assembramenti che sono tornati con l’arrivo dell’estate tra concerti ed eventi all’aperto. Il prossimo maxi concerto è quello dei Maneskin a Roma il 9 Luglio 2022, precisamente al Circo Massimo che conta il tutto esaurito. Per tale ragione, i medici italiani chiedono il rinvio, ma gli organizzatori non hanno voluto sentire ragioni. concerto Maneskin: i dubbi dei medici italiani Il 9 luglio 2022 andrà in scena il concerto dei Maneskin, la rock band italiana che ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo si ritrova ancora a fare i conti con il Covid-19, il quale è mutato in un’altra variante altamente contagiosa. L’Italia è una delle nazioni più colpite, motivo per cui idi evitare quegli assembramenti che sono tornati con l’arrivo dell’estate tra concerti ed eventi all’aperto. Il prossimo maxiè quello deiil 9 Luglio 2022, precisamente al Circo Massimo che conta il tutto esaurito. Per tale ragione, iitalianiil, ma gli organizzatori non hanno voluto sentire ragioni.: i dubbi deiitaliani Il 9 luglio 2022 andrà in scena ildei, la rock band italiana che ...

