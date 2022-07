Canoa slalom, Mondiali J/U23 Ivrea 2022: in semifinale tutti gli azzurrini della categoria Juniores (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono proseguiti oggi, giovedì 7 luglio, i Mondiali Junior / Under 23 di Canoa slalom: sulla Dora Baltea, ad Ivrea, nelle batterie della categoria Junior l’Italia vede passare alle semifinali tutti gli otto azzurrini in gara. Per la canadese finali domani, per il kayak titoli assegnati sabato. Nel kayak maschile passano il turno nella prima run Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna), che chiude 12° con il tempo di 81.97, e Michele Pistoni (Ivrea CC), che si classifica 13° con il crono di 82.09, mentre necessita della seconda discesa Gabriele Grimandi (CC Bologna), dove giunge 3° in 83.55. Nel kayak femminile vanno in semifinale nella prima discesa sia Lucia Pistoni (Ivrea CC), che termina al ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono proseguiti oggi, giovedì 7 luglio, iJunior / Under 23 di: sulla Dora Baltea, ad, nelle batterieJunior l’Italia vede passare alle semifinaligli ottoin gara. Per la canadese finali domani, per il kayak titoli assegnati sabato. Nel kayak maschile passano il turno nella prima run Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna), che chiude 12° con il tempo di 81.97, e Michele Pistoni (CC), che si classifica 13° con il crono di 82.09, mentre necessitaseconda discesa Gabriele Grimandi (CC Bologna), dove giunge 3° in 83.55. Nel kayak femminile vanno innella prima discesa sia Lucia Pistoni (CC), che termina al ...

