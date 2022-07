(Di giovedì 7 luglio 2022) Si. La star del basket statunitense, Brittneyall’aeroporto di Mosca 4 mesi fa, si ètadi aver portatoin. Ma ha anche detto che non intendeva infrangere la legge., laUsa siLa giovaneera stataa febbraio perché in possesso di un liquido a base diin un aeroporto di Mosca. Aveva con sé alcune cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish (un derivato della). È stata accusata di possesso e contrabbando di droga. E oraa 10 ...

SecolodItalia1 : Cannabis: Griner, cestista Usa arrestata in Russia si dichiara colpevole. Ora rischia fino a 10 anni… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Brittney Griner, la star del basket Usa arrestata a Mosca, si è dichiarata colpevole di traffico di droga nel processo ne… - PaulEfambejr : RT @Agenzia_Ansa: Brittney Griner, la star del basket Usa arrestata a Mosca, si è dichiarata colpevole di traffico di droga nel processo ne… - Agenzia_Ansa : Brittney Griner, la star del basket Usa arrestata a Mosca, si è dichiarata colpevole di traffico di droga nel proce… - infoitestero : La star del basket Usa Brittney Griner: “Lo ammetto, ho portato cannabis in Russia'. Ora rischia 10 anni di c… -

Nelle immagini si vedeentrare in aula in manette:è stata arrestata a febbraio all'aeroporto di Mosca per avere dell'olio diin valigia. Rischia fino a 10 anni di carcere in ......di cartucce di vaporizzatori con olio diall'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. L'ammissione di colpevolezza è arrivata ai microfoni della Cnn per mezzo degli stessi avvocati della, che ...Il suo è stato fin dall'inizio un caso diplomatico, con gli Stati Uniti che ritengono 'ingiusta' la sua detenzione e ne hanno chiesto il rilascio immediato. La lettera di Biden. Dirigenti dell'ambasci ...La mobilitazione mediatica negli Stati Uniti per chiedere la liberazione di Brittney Griner, attualmente detenuta in un carcere russo. Brittney Griner è la cestista americana arrestata il 17 febbraio ...