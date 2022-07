Candida Auris, che cos'è il nuovo fungo che sta spaventando (Di giovedì 7 luglio 2022) Dietro alla diffusione di Candida Auris c’è il riscaldamento globale e la sua resistenza ai farmaci che gli permette di riprodursi e ricombinarsi, formando varianti sempre più resistenti. Questo nuovo fungo inizia a spaventare perché è altamente infettivo ed è particolarmente persistente nell’ambiente, oltre a essere difficile da eradicare. E ora anche l’Italia ha un caso: il fungo è stato infatti isolato all’Ospedale dell’Angelo di Mestre su una persona che era stata già ricoverata all’estero dove, si pensa, l’abbia contratto. Leggi anche › La domanda alla ginecologa: come risolvere la Candida ricorrente? ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 luglio 2022) Dietro alla diffusione dic’è il riscaldamento globale e la sua resistenza ai farmaci che gli permette di riprodursi e ricombinarsi, formando varianti sempre più resistenti. Questoinizia a spaventare perché è altamente infettivo ed è particolarmente persistente nell’ambiente, oltre a essere difficile da eradicare. E ora anche l’Italia ha un caso: ilè stato infatti isolato all’Ospedale dell’Angelo di Mestre su una persona che era stata già ricoverata all’estero dove, si pensa, l’abbia contratto. Leggi anche › La domanda alla ginecologa: come risolvere laricorrente? ...

Pubblicità

germanaluciani : Candida auris, primo caso in Italia: come si diffonde il 'fungo killer'. Matteo Bassetti: niente allarmismi - GBLXVIII : RT @letiziadavoli: Sembra che il giornalismo italiano abbia sempre bisogno di un nuovo allarme da lanciare (il 99% delle volte inventando)… - Giacinto_Bruno : Fungo killer Candida auris, primo caso in Italia: cos’è, come si prende e tasso di mortalità - augusto_amato : Fungo killer Candida auris, primo caso in Italia: cos’è, come si prende e tasso di mortalità - moneypuntoit : ?? Fungo killer Candida auris, primo caso in Italia: cos'è, come si prende e tasso di mortalità ?? -