"Cancellare il concerto? Senza senso". Bassetti sta coi Maneskin (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella polemica sui rischi epidemiologici legati ai mega eventi interviene l'infettivologo ligure: "Si punta il dito contro i giovani ma è sugli anziani che andrebbe cambiata la comunicazione" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella polemica sui rischi epidemiologici legati ai mega eventi interviene l'infettivologo ligure: "Si punta il dito contro i giovani ma è sugli anziani che andrebbe cambiata la comunicazione"

giampieffe : Veramente vogliono cancellare il concerto dei Maneskin per rischio di vaiolo delle scimmie? - bendinelli2011 : RT @cronaca_di_ieri: 05/07/22 Gli ultra-vaccinisti GUNS 'N’ ROSES costretti a cancellare il concerto a Glasgow per “malattia sconosciuta e… - graz848 : RT @stefania_mileto: Peggio di quelli che vorrebbero cancellare il concerto dei Maneskin sono quelli che vorrebbero obbligare gli spettator… - iannetts70 : RT @stefania_mileto: Peggio di quelli che vorrebbero cancellare il concerto dei Maneskin sono quelli che vorrebbero obbligare gli spettator… - kindgiada : scusatemi ma perché mai dovrebbero spostare o cancellare il concerto di lou??? cioè no??????? -