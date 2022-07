Campionato Europeo Aarhus, Germani–Bertuzzi salgono al quinto posto (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo giorno di prove per il Campionato Europeo di Aarhus che vedono in generale buone prestazioni degli italiani. La Classe Nacra 17 delinea al momento i Campioni Olimpici in prima posizione, buoni passi avanti di Germani–Bertuzzi nei 49er FX. Qualche buona prova per i 49er che con Anessi – Gamba operano un importante salto in classifica. Campionato Europeo di Aarhus, i risultati dopo la seconda giornata Il duo Banti-Tita nel Nacra 17 continua ad essere al primo posto, mentre Ugolini-Giubilei sono attualmente in sesta posizione. Al Campionato Europeo di Aarhus si registrano novità positive anche nel 49er FX, con Germani-Bertuzzi che tentano di insidiare il podio con una ottima prestazione che le ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo giorno di prove per ildiche vedono in generale buone prestazioni degli italiani. La Classe Nacra 17 delinea al momento i Campioni Olimpici in prima posizione, buoni passi avanti dinei 49er FX. Qualche buona prova per i 49er che con Anessi – Gamba operano un importante salto in classifica.di, i risultati dopo la seconda giornata Il duo Banti-Tita nel Nacra 17 continua ad essere al primo, mentre Ugolini-Giubilei sono attualmente in sesta posizione. Aldisi registrano novità positive anche nel 49er FX, con Germani-Bertuzzi che tentano di insidiare il podio con una ottima prestazione che le ...

