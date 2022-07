Calenda non si smentisce mai. Ora veste i panni del censore e chiede di lasciare fuori dalle coalizioni sia M5S che Fratelli d’Italia (Di giovedì 7 luglio 2022) Carlo Calenda non si smentisce mai. Prima si è proposto come rottamatore, poi come federatore del Centro e ora come censore della politica italiana nonché suo profeta. Passano i mesi ma Carlo Calenda non smette di stupire, reinventadosi continuamente per cercare consensi elettorali e sparando bordate a destra e manca così da essere sempre sulla cresta dell’onda, almeno quella dei social network dov’è diventato una star indiscussa. L’ultima sparata, pronunciata durante la presentazione del Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei, è tra le più memorabili perché, in vista dell’ormai prossimo ritorno alle urne, ha avuto l’ardire di affermare che “i 5 stelle e Fratelli d’Italia devono essere esclusi dalle coalizioni per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Carlonon simai. Prima si è proposto come rottamatore, poi come federatore del Centro e ora comedella politica italiana nonché suo profeta. Passano i mesi ma Carlonon smette di stupire, reinventadosi continuamente per cercare consensi elettorali e sparando bordate a destra e manca così da essere sempre sulla cresta dell’onda, almeno quella dei social network dov’è diventato una star indiscussa. L’ultima sparata, pronunciata durante la presentazione del Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei, è tra le più memorabili perché, in vista dell’ormai prossimo ritorno alle urne, ha avuto l’ardire di affermare che “i 5 stelle edevono essere esclusiper il ...

