Calenda contro tutti: “M5s pericolo per sicurezza del Paese. Salvini? Ottimo deejay al Papeete. Sala riceve Di Maio? Sarà effetto del long Covid” (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla conferenza stampa di prestazione del Comitato di garanzia del nuovo soggetto liberale per le prossime elezioni, il leader di Azione, Carlo Calenda, traccia la linea politica e non risparmia nessuno. “Non siamo stampelle né della destra né della sinistra, perché non sono oggi in grado di governare”. Obiettivo di Calenda “spaccare il bipopulismo e continuare con Draghi”, afferma il leader di Azione, che avverte però che “il grande centro non esiste perché tutte le persone di cui si parla stanno facendo questa operazione per negoziarsi tre posti in più con la destra o la sinistra”. Calenda annuncia nel polo liberale “porte aperte” ma pone paletti. “Cosa si sono detti Sala e Di Maio? Chi se ne frega e non so cosa spinga Giuseppe Sala anche solo ad aprire una discussione con Luigi Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla conferenza stampa di prestazione del Comitato di garanzia del nuovo soggetto liberale per le prossime elezioni, il leader di Azione, Carlo, traccia la linea politica e non risparmia nessuno. “Non siamo stampelle né della destra né della sinistra, perché non sono oggi in grado di governare”. Obiettivo di“spaccare il bipopulismo e continuare con Draghi”, afferma il leader di Azione, che avverte però che “il grande centro non esiste perché tutte le persone di cui si parla stanno facendo questa operazione per negoziarsi tre posti in più con la destra o la sinistra”.annuncia nel polo liberale “porte aperte” ma pone paletti. “Cosa si sono dettie Di? Chi se ne frega e non so cosa spinga Giuseppeanche solo ad aprire una discussione con Luigi Di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Calenda contro tutti: “M5s pericolo per sicurezza del Paese. Salvini? Ottimo deejay al Papeete. Sala riceve Di Maio… - gioart79 : RT @GesualdoBufali2: @GenCar5 @GiuseppeConteIT L'ossessione contro Conte e` la piu` diffusa e devastante emergenza psicanalitica del Paese.… - straditeresa : RT @AndreaLompio53: Gas e atomo come risorse indispensabili alla transizione ecologica, specie ora, con il mafioso Putin che ricatta il Pia… - carlo1493 : RT @AndreaLompio53: Gas e atomo come risorse indispensabili alla transizione ecologica, specie ora, con il mafioso Putin che ricatta il Pia… - Silvanella8 : RT @maxpesciolino: @007Vincentxx ???????????????? Bravissimo Vincent Vince sempre Virginia Contro gli ipocriti del PD Calenda, Fasci , e i Comunis… -