Calciomercato | Zaniolo alla Juventus | ci siamo!

DiMarzio : #Calciomercato | Non solo l'agente di #Koulibaly, la @juventusfc sta incontrando anche i procuratori di #Zaniolo e di #Morata - DiMarzio : . @juventusfc, incontro in corso con gli agenti di #Zaniolo e #Morata - Gazzetta_it : Juve incontra gli agenti di #Zaniolo: la trattativa entra nel vivo - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sky: '#Zaniolo, la #Juve prepara la sua offerta alla #Roma ma deve aspettare: il motivo' 'Ecco il piano dopo l'incontro' ??… - Vincenzo140893 : RT @MirabellaIacopo: #Aouar torna nel taccuino di #Calciomercato di #Mourinho. Il centrocampista del #Lione piace molto alla #Roma. La trat… -

Difficile, specialmente se arriverà, che la Juventus li prenda entrambi. Prima sarebbe necessaria, comunque l'uscita di Kean . A proposito di uscite, ieri si è registrata una frenata nel ...Inoltre, spinge sue spera nell'asta internazionale per de Ligt : Chelsea in pole, ma il difensore ha dato priorità al Bayern Monaco . L'Udinese ha ufficializzato l'arrivo di Bozhanaj, mentre ...Ore frenetiche di mercato in casa Roma, con le operazioni in entrata e in uscita sempre più nel vivo. I nomi, caldi, caldissimi, sono sempre gli stessi: in primis Zaniolo, in qualche modo architrave d ...Capello perplesso: «Vedo Zaniolo dietro Vlahovic, ma ho un dubbio». Le parole sul possibile trasferimento alla Juve Fabio Capello, ospite di Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha parlato del poss ...