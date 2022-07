Calciomercato Torino: c’é il nome per il post Bremer! (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Omar Solet è il principale obiettivo del Torino. Omar Solet è un difensore promettente vista la giovane età. Il club granata ha deciso di puntare su di lui in vista della partenza di una pilastro della difesa come Gleison Bremer. Bremer è reduce da una delle sue migliori stagioni da calciatore. Ha collezionato 32 presenze in Maglia Toro e, vedendo quanto fatto in campo, tutta Europa ha messo gli occhi su di lui. La squadra che ha fatto più sul serio per accaparrarsi le prestazioni sportive del difensore brasiliano classe 1997 è stata l’Inter. Il club neroazzurro ha messo gli occhi su di lui da tempo e ora, vista una possibile partenza di Skriniar (sponda PSG), i contatti si sono intensificati notevolmente. Torino Mercato Solet Il Torino non può restare a mani vuote e, secondo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Omar Solet è il principale obiettivo del. Omar Solet è un difensore promettente vista la giovane età. Il club granata ha deciso di puntare su di lui in vista della partenza di una pilastro della difesa come Gleison Bremer. Bremer è reduce da una delle sue migliori stagioni da calciatore. Ha collezionato 32 presenze in Maglia Toro e, vedendo quanto fatto in campo, tutta Europa ha messo gli occhi su di lui. La squadra che ha fatto più sul serio per accaparrarsi le prestazioni sportive del difensore brasiliano classe 1997 è stata l’Inter. Il club neroazzurro ha messo gli occhi su di lui da tempo e ora, vista una possibile partenza di Skriniar (sponda PSG), i contatti si sono intensificati notevolmente.Mercato Solet Ilnon può restare a mani vuote e, secondo ...

