Calciomercato Serie A, il gran ballo dei difensori: le ultime (Di giovedì 7 luglio 2022) S’infiamma senza possibilità di estinguersi il Calciomercato della Serie A. Una finestra estiva che si prospetta infuocata per tantissime squadre della massima Serie. In genere, il tifoso medio è affascinato dal grande attaccante o dal fantasista, ma i vari direttori sportivi in questa fase iniziale si stanno concentrando sui centrali difensivi. Un gran ballo in difesa che potrebbe coinvolgere diversi profili. In tanti sono pronti a cambiare maglia, con i top club italiani che stanno studiando le mosse per regalare ai rispettivi allenatori le nuove colonne difensive del futuro. Ecco le ultime e chi potrebbe aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Calciomercato Serie A, le squadre giocano in difesa: le trattative del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) S’infiamma senza possibilità di estinguersi ildellaA. Una finestra estiva che si prospetta infuocata per tantissime squadre della massima. In genere, il tifoso medio è affascinato dalde attaccante o dal fantasista, ma i vari direttori sportivi in questa fase iniziale si stanno concentrando sui centrali difensivi. Unin difesa che potrebbe coinvolgere diversi profili. In tanti sono pronti a cambiare maglia, con i top club italiani che stanno studiando le mosse per regalare ai rispettivi allenatori le nuove colonne difensive del futuro. Ecco lee chi potrebbe aprire un nuovo capitolo della sua carriera.A, le squadre giocano in difesa: le trattative del ...

