Calciomercato Monza | sondaggio di Galliani per Cavani

(Di giovedì 7 luglio 2022) . I brianzoli cercano il colpo ad effetto per l’attacco Non sono Icardi e Dybala, secondo Sky Sport ilavrebbe contattato anche Edinsoncome possibile colpo ad effetto per l’attacco. Ci sono già stati contatti frae gli intermediari dell’attaccante. Adesso c’è da capire se il giocatore svincolato valuterà concretamente questa proposta. Piste più concrete portano invece a Pinamonti e Petagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Monza-News

Ecco tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI -, NEWS E TRATTATIVE LIVE SAMUELE BIRINDELLI () dal Pisa Il difensore arriva a titolo ...Ecco tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI -, NEWS E TRATTATIVE LIVE SAMUELE BIRINDELLI () dal Pisa Il difensore arriva a titolo ... Calciomercato Monza, Pochesci a Tmw Radio: 'No a Icardi, occhio al grande colpo di Berlusconi' Il Monza pensa al colpo in attacco per scaldare la piazza, non solo i nomi di Icardi e Dybala dei giorni scorsi: contattati gli intermediari di Cavani ...Il Monza, tra i tanti, avrebbe in uscita in particolare Valoti, Donati e Mazzitelli, ma non è detto che siano questi i giocatori su cui eventualmente si potrebbe orientare la società nerazzurra. La so ...