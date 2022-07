Calciomercato Milan | stavolta il colpo è ufficiale | contratto depositato

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - Luxgraph : Lazio, si sblocca la cessione di Muriqi - MilanWorldForum : La conferenza di Origi LIVE QUI -) -

In corso la presentazione di Divock Origi a Milanello: il belga è il primo acquisto dell'era Red Bird, ma i rossoneri sono al lavoro per completare la squadra di Pioli. Dopo i riscatti di Florenzi e ...I DETTAGLI - Illo ha preso dal Crotone a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro , riuscendo a ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni fissati dal diritto di riscatto dopo il prestito ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...È la dimostrazione che il calcio sta cambiando, è un calcio che bada a contenere ... L'Inter ha il coltello dalla parte del manico anche se Milan, Napoli, soprattutto Roma, Manchester United e Arsenal ...