Calciomercato Milan – Speranza Renato Sanches: il PSG temporeggia (Di giovedì 7 luglio 2022) Renato Sanches resta un concreto obiettivo del Milan per questo Calciomercato estivo. Il PSG non ha chiuso, il Diavolo spera di prenderlo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022)resta un concreto obiettivo delper questoestivo. Il PSG non ha chiuso, il Diavolo spera di prenderlo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - Milannews24_com : Giroud Milan, si pensa al rinnovo: entrambi vogliono continuare insieme - Milannews24_com : Calciomercato Milan: per la difesa incontro con l’agente di Tanganga -